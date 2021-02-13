Метель и до 15 градусов мороза ожидается в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метель и до 15 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 13 февраля, сообщает портал "Метеоновости".

Столичный регион продолжит находиться в зоне влияния атмосферных фронтов. Однако количество прогнозируемого снега уменьшится.

Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что количество выпавших осадков в Москве в пятницу, 12 февраля побило рекорд для этого дня 1973 года.

Из-за метели и снежных заносов в регионе до 13:00 воскресенья, 14 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности.

В центре погоды "Фобос" заявили, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80 процентов месячного объема осадков, а высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о создании Оперативного штаба по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.

Для уборки снега в городе задействованы все коммунальные расчеты. Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих.