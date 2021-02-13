Высота сугробов в Москве местами достигла 73 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров, говорится на портале "Метеоновости".

"Прирост свежевыпавшего снега за ночь в среднем по Москве составил 15 сантиметров. Наибольшее количество снега отмечено в Зеленограде – 21 сантиметр, в Юго-западном округе Москвы выпало 20 сантиметров, в Центральном – 13 сантиметров. За сутки высота снежного покрова в городе местами выросла на 20 сантиметров. Самый высокий снежный покров лежит в Измайлове – 73 сантиметра", – говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, что за ночь на ВДНХ выпало 14 миллиметров осадков. Таким образом был повторен суточный рекорд 2019 года. По прогнозам метеорологов, в субботу в течение дня снежный покров вырастет еще примерно на 2–3 сантиметра.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

