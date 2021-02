По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате ДТП с участием порядка ста машин в США.

Авария произошла в штате Техас. Как сообщает издание Dallas Morning News, причиной инцидента стала наледь.

Отмечается, что трасса перекрыта в обоих направлениях. Крупные ДТП произошли и в других частях штата.

В январе в аварии в американском штате Пенсильвания погибли не менее пяти человек, еще 60 пострадали.

Crews removing vehicles from deadly pileup on I-35W in Fort Worth. As many as 100 vehicles involved, authorities say. https://t.co/FvG7KSS7Zv pic.twitter.com/1sxZw3Cgpo