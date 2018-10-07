В аварии с лимузином в США погибли 20 человек

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В ДТП с лимузином в американском штате Нью-Йорк погибли двадцать человек. Авария произошла 6 октября в округе Скохари, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

В ДТП, по данным Национального управления транспортной безопасности США (NTSB), также участвовали и другие машины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

5 октября около населенного пункта Некрасово Калининского района Тверской области произошло крупное ДТП. Там столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit.

В аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все они находились в маршрутке.

В Москве начались масштабные проверки пассажирских перевозок после аварии под Тверью. В первую очередь сотрудники ГИБДД проверяют у водителей маршрутных автобусов наличие водительских прав и лицензию на перевозки пассажиров.