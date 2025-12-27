Мокрый снег и до 1 градуса тепла ожидаются в столице 27 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в субботу, 27 декабря, составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и мокрый снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем в регионе будет дуть северный ветер с переходом на южный, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что последняя оттепель в 2025 году ожидается в столиец 27 декабря. Согласно информации синоптика, температура в этот день будет около нуля.

При этом уже в воскресенье, 28 декабря, очередной циклон будет проходить через европейскую часть России. В связи с этим в городе прогнозируется снег, местами умеренный ночью и днем.