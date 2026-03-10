100 млн человек зарегистрировались в мессенджере MAX

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

100 миллионов человек зарегистрировались в российском мессенджере MAX. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании.

Ежедневно платформой пользуются 70 миллионов человек. Они отправляют более 1 миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.

Всего с момента запуска MAX в нем отправили 62 миллиарда сообщений, провели свыше 3 миллиардов звонков и записали 470 миллионов видеосообщений.

Вместе с тем количество групповых чатов превысило 25,5 миллиона, а число как открытых, так и приватных каналов достигло 2,2 миллиона.

Ранее регистрация в MAX стала доступна для граждан 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Жители этих регионов теперь могут скачать приложение, завести в нем аккаунт, начать отправлять сообщения и совершать звонки.