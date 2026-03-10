Актера Смольянинова оштрафовали на 40 тыс рублей

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд назначил артисту административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Смольянинов был признан иностранным агентом в январе 2023-го. В мае того же года его внесли в перечень террористов и экстремистов.

Расследование по уголовному делу в отношении актера началось 16 января 2023 года. В октябре следующего года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова.

Тогда же он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. На принадлежащее ему имущество наложен арест.