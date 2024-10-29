Столичный суд заочно арестовал актера Смольянинова за фейки о ВС РФ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Басманный суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о фейках о ВС РФ и возбуждении вражды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заключение на два месяца будет отсчитываться с момента экстрадиции актера на территорию России либо с момента его задержания на российской территории.

Смольянинов обвиняется по части 2 статьи 282 УК РФ, которая предусматривает ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. Также его обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")

Смольянинов известен по ролям в фильмах "Девятая рота", "Белая гвардия", "Восьмерка" и "Дуxless".

С началом СВО актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. В январе 2023 года он был признан иноагентом. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.

В январе текущего года Смольянинов в ходе беседы с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) согласился тайно вступить в Вооруженные силы Украины и служить Киеву. Актер признался, что хотел бы получить украинское гражданство для своей семьи "под ключ".