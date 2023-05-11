Смольянинова и Арестовича включили в перечень экстремистов и террористов

Фото: ТАСС/"Спорт-Экспресс"/Татьяна Дорогутина (Артур Смольянинов признан иноагентом в РФ)

Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом) в перечень экстремистов и террористов, следует из данных на сайте ведомства.

Вместе с российским актером в перечень включили Алексея Арестовича – бывшего советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Арестович Алексей Николаевич, 3.08.1975 года рождения, Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 года рождения", – следует из материалов Росфинмониторинга.

Зимой 2023 года в интервью изданию "Новая газета Европа" Смольянинов заявил, что если бы он принимал участие в спецоперации, то выступал бы на стороне украинских войск. Он также добавил, что ему плевать на Россию, даже если от нее останется одна область, а остальное превратится в радиоактивный пепел.

На фоне произошедшего глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело.

Арестович ранее назвал причиной ЧП в Днепропетровске работу украинских систем противовоздушной обороны, которые сбили ракету, в дальнейшем упавшую на жилой дом. После этого в адрес советника офиса Зеленского последовала критика, а сам Арестович извинился.

Позже политик подал в отставку с поста, объяснив, что подобное является примером принципиального поведения после допущенной им ошибки в ситуации с подрывом жилого дома в Днепропетровске. Отставку Арестовича принял Зеленский.



Артура Смольянинова включили в реестр иноагентов