В Кремле отреагировали на слова Смольянинова, выступившего против России

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к актеру Артуру Смольянинову, который в одном из последних интервью заявил, что выступает против РФ. Об этом сообщает RT.

"Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают", – сказал он.

Важнее то, что думают о его высказываниях соответствующие ведомства, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Смольянинов заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то был бы на стороне Украины. Также он признался, что ему наплевать на Россию, даже если от страны останется одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел.

В свою очередь, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предупредил, что обратится в Следственный комитет и потребует возбудить уголовное дело в отношении артиста. Депутат выразил мнение, что Смольянинов должен повторить путь Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) с уголовным делом.

Парламентарий также подчеркнул, что с такими актерами нужно немедленно аннулировать государственные контракты по всем фильмам.

Позднее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.



В ГД призвали возбудить дело против актера Смольянинова

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