В отношении желающих гибели РФ можно действовать по правилам военного времени – Медведев

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В отношении предателей, которые переметнулись к врагу и желают гибели своей стране, нужно действовать по закону или по правилам военного времени, если первый вариант не работает. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил, что в Сети вновь началась дискуссия о том, как нужно поступать с предателями, включая тех, кто недавно считал себя интеллектуальной элитой.

"Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости", – отметил зампредседателя Совбеза РФ.

По его словам, с такими людьми нужно обращаться по закону, но если он не работает или не достигает цели, то можно прибегнуть к правилами военного времени. Медведев добавил, что во время всех войн были специальные правила и "тихие группы безукоризненно незаметных людей", которые их исполняли.

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