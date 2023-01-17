Офис Зеленского принял отставку Арестовича

Фото: телеграм-канал Arestovich / Official

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку его советника Алексея Арестовича. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на украинские СМИ.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что приказ об увольнении подписала руководитель аппарата офиса президента Мария Витушок.

Ранее Арестович сообщил, что подал в отставку с поста советника офиса президента Украины. По его словам, таким образом он продемонстрировал пример принципиального поведения после допущенной им ошибки в ситуации с подрывом жилого дома в Днепропетровске.

Арестович назвал причиной ЧП в Днепропетровске работу украинских систем противовоздушной обороны, которые сбили ракету, в дальнейшем упавшую на жилой дом. После этого в адрес советника офиса Зеленского последовала критика.

Позже он принес извинения за допущенную ошибку и заявил, что полученная в его адрес критика несопоставима с последствиями его высказываний. Шквал негативной реакции Арестович назвал работой украинской оппозиции, желающей завоевать авторитет в преддверии выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отставку Арестовича. Представитель Кремля призвал не комментировать служебные назначения Украины, а призвал заниматься делами России.



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