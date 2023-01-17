Песков не стал комментировать отставку Арестовича

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев новость об отставке советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами", – заявил Песков.

Вечером 14 января Арестович заявил, что падение ракеты на жилой дом в Днепре стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности.

Позже Арестович принес извинения за свои заявления, подчеркнув, что это была преждевременная ошибочная версия причины удара. Кроме того, он подал в отставку, отметив, что считает это необходимым, поскольку допустил принципиальную ошибку.

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