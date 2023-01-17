Алексей Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины

Фото: ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Wire

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", – заявил он.

Фото: Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/Алексей Арестович

Вечером 14 января Арестович заявил, что падение ракеты на жилой дом в Днепре стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности.

Позже Арестович принес извинения за свои заявления, подчеркнув, что это была преждевременная ошибочная версия причины удара. Он сообщил, что объем полученной им негативной реакции несопоставим с последствиями его высказываний в эфире. Он считает, что подобным образом оппозиционная сторона на Украине атакует власть и зарабатывает авторитет в преддверии выборов.

ЧП с обрушением дома в Днепропетровске прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские военные непричастны к произошедшему, поскольку объекты жилой инфраструктуры не являются их целями в ходе спецоперации.



Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

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