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12:52

Политика

Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обрушение дома в результате ракетного удара в Днепропетровске, отметив, что жилые объекты не являются целью Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", – подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, ряд украинских экспертов сходятся во мнении, что причиной трагедии могло стать попадание ракеты, выпущенной силами противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны. Как сообщалось, в результате ЧП погибли по меньшей мере девять человек, еще 64 пострадали.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

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