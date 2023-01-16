ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Украинская сторона утром в понедельник, 16 января, атаковала Макеевку в Донецкой Народной Республике с помощью реактивной системы залпового огня. Об этом информирует телеграм-канал Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В 04:00 по московскому времени зафиксирован обстрел Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины, выпущено шесть ракет из РСЗО", – говорится в сообщении.

Однако в представительстве не указали, какой именно тип реактивной системы залпового огня использовали бойцы ВСУ.

Ранее командир танкового подразделения ВС России заявил о ликвидации в южном секторе спецоперации опорного пункта украинских военных подразделений. После получения координат танк выдвигается на огневую позицию, пояснил он. По его словам, опорный пункт был поражен с расстояния в шесть километров.

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