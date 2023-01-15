Путин оценил ход спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российская спецоперация на Украине развивается в положительном ключе, все идет по плану. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил Владимир Путин.

"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба", – сказал президент.

Глава государства также выразил надежду на то, что российские военные еще неоднократно продемонстрируют успешное ведение боевых действий.

Ранее обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар заявил, что Россия становится только сильнее от нападений со стороны Запада. По его словам, сегодня Москва расшатывает основы американской гегемонии в мире.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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