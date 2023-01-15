Боевой робот "Маркер" протестируют в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Боевой робот "Маркер" пройдет испытания в зоне спецоперации на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

""Маркер" уже испытан в качестве системы охраны космодрома Восточный, обеспечивая контроль периметра его безопасности. Теперь ему (точнее, им – таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе", – сообщил он.

Робот был разработан Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника".

Ранее сообщалось, что российские Военно-космические силы начали применять в зоне спецоперации модернизированные вертолеты Ка-52М. Вертолеты Ка-52М используют в ходе нанесения ударов по украинской бронетехнике и объектам новые высокоточные ракеты "Изделие 305". Ранее эти боеприпасы применялись с вертолета Ми-28НМ.



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