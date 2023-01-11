ВС РФ начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305" в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военно-космические силы России начали применять в ходе спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М", – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что вертолеты Ка-52М используют в ходе нанесения ударов по украинской бронетехнике и объектам новые высокоточные ракеты "Изделие 305". Ранее эти боеприпасы применялись с вертолета Ми-28НМ.

По словам источника, возможность применять новый боеприпас сделало Ка-52М, как и Ми-28НМ, важнейшим ударным средством переднего края.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах по расширению арсенала ударных средств российской армии. Он обратил внимание на то, что в вопросах поставках вооружений должен учитываться опыт, полученный во время спецоперации.

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