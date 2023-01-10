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14:08

Безопасность

Российские войска намерены расширить арсенал ударных средств – Шойгу

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах по расширению арсенала ударных средств российской армии. Об этом он рассказал на совещании оборонного ведомства 10 января.

"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – приводит РИА Новости его слова.

Министр также подчеркнул, что ВС РФ будут проходить качественное обновление, а боевые возможности будут совершенствоваться. По словам Шойгу, именно такие задачи поставил Владимир Путин, и они являются приоритетными на сегодняшний день.

Глава Минобороны обратил внимание на важность проведения анализа действий российских сил на Украине и в Сирии. Приобретенный опыт должен лежать в основе программ обучения военнослужащих и составления планов поставок вооружений.

Что касается Воздушно-космических сил РФ, в этом направлении будут предприняты меры по совершенствованию истребителей, бомбардировщиков и БПЛА.

Кроме того, Шойгу заявил, что искусственный интеллект начнут активно использовать в системе управления и связи.

"Не менее важная задача – в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня", – добавил он.

В ходе совещания министр коснулся вопроса работы военкоматов. Шойгу сообщил о необходимости создать цифровые базы данных, а также улучшить взаимодействие с региональными комиссариатами.

Глава министерства также заверил, что гражданским инициативам будут уделять больше внимания.

Ранее Шойгу проверил подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Он осмотрел условия содержания личного состава и военной техники. Глава Минобороны также проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия обогрева, приготовления и приема пищи.

Начальник медицинской службы доложил министру об обеспечении военных в полевой санчасти запасами лекарств и имущества.

В конце декабря Шойгу заявил о необходимости увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. По его словам, это нужно сделать для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ.

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