Шойгу сообщил о начале работы по развертыванию МБР "Сармат"

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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России начались работы по развертыванию межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

"Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", – заявил глава Минобороны на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Президент России Владимир Путин добавил, что ракета будет поставлена на боевое дежурство в ближайшее время.

Ожидается, что РС-28 "Сармат" заменит самую тяжелую стратегическую ракету "Воевода". Новый тип вооружения способен поражать цели через Северный и Южный полюса, преодолевая системы противовоздушной обороны.

В ходе расширенного заседания Минобороны РФ президент Владимир Путин заявил, что страна будет поддерживать и развивать боеготовность своей ядерной триады. Российский лидер назвал ее гарантией безопасности и суверенитета государства.

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