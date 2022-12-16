Ракета "Сармат" способна преодолеть любую систему ПРО – командующий РСВН

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Систем противоракетной обороны, которые смогли бы противостоять российской баллистической ракете "Сармат", нет и не появится в перспективе нескольких десятилетий. Об этом заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Главная особенность (ракеты "Сармат") – это система преодоления противоракетной обороны. Это сегодня главное, с учетом имеющегося боевого оснащения <…>, сегодня нет такой противоракетной обороны, нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет", – заявил он в интервью телеканалу Звезда.

Главнокомандующий также отметил, что «уровень технической мысли», заложенный в комплекс Сармат, позволяет гарантированно эксплуатировать его 25 лет.

20 апреля ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк. Это был первый пуск в программе государственных испытаний.

У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения и по количеству боевых блоков и по типам. Она способна нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат" способен поражать цели на значительном расстоянии, используя различные траектории полета, а также успешно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Новый носитель, являющийся самым мощным в мире и обладающий максимальной дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.

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