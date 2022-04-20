Межконтинентальную ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк

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В ведомстве подчеркнули, что проведенный пуск – первый в программе государственных испытаний. Его задачи выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета.
Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Ожидается, что ракетный комплекс усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.
"Сармат" – самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны", – заявили в Минобороны.
Когда программа испытаний завершится, "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае готовится головной ракетный полк к перевооружению на новый ракетный комплекс. "Сармат" заменит "Воеводу".
Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По его мнению, она не имеет аналогов в мире. Президент подчеркнул, что это знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии.
"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", – приводятся слова президента на сайте Кремля.
6 августа 2021 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что летные испытания "Сармата" завершатся в 2022 году. По словам министра, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в этом году.
МБР "Сармат" является разработкой Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, основная специализация которого – создание МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.
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