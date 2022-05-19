Один "Сармат" может снести полберега континента, который не понравится РФ – Рогозин

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Одна межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна уничтожить половину берега континента, который Россия сочтет враждебным. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне "Новые горизонты". Его цитирует РИА Новости.

20 апреля межконтинентальную ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк. Это был первый пуск в программе государственных испытаний. Учебные боевые блоки прибыли на полигон Кура на Камчатке.

В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае готовится головной ракетный полк к перевооружению на новый ракетный комплекс. Ожидается, что он усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.

МБР "Сармат" – разработка Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, специализирущегося на создании МБР морского базирования. Эксперты считают, что МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.

У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам. Она способна нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат" может поражать цели на значительном расстоянии, используя различные траектории полета, а также успешно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Новый носитель, являющийся самым мощным в мире и обладающим максимальной дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.