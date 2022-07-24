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Политика

01:45

Экс-сотрудника Пентагона удивила реакция США на первый пуск ракеты "Сармат"

политика

Фото: depositphotos/icholakov01

Экс-сотрудник Пентагона Марк Шнайдер назвал слабостью реакцию властей Соединенных Штатов на прошедшее в апреле испытание российской баллистической ракеты "Сармат".

Он напомнил, что тогда представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби "почти поздравительно" ответил на сообщение Владимира Путина о тестовом запуске.

Шнайдер заявил, что удивлен такой спокойной и непоследовательной реакцией Вашингтона, который не воспринял испытания ракеты как угрозу. Он призвал не разводить панику, но и не прятать голову в песок, как сейчас делают в Белом доме.

"Администрация [Джо] Байдена, по-видимому, ничего не сделала для того, чтобы не допустить потенциальное использование Россией ядерного оружия против Украины, США или НАТО, кроме замечаний о ядерной безответственности [Владимира] Путина", – написал он в своей статье для The National Interest.

Шнайдер также напомнил, что Россия сама ранее предупреждала о рискованных для США последствиях применения "Сармата". В частности, если ракета будет направлена в сторону Штатов через Южный полюс, то российские военные смогут воспользоваться ограничениями в зоне действия американских радаров раннего предупреждения.

В связи с этим экс-сотрудник Пентагона считает, что из соображений безопасности Вашингтону следует привести в боевую готовность несколько бомбардировщиков, провести ядерные учения совместно с Великобританией и Францией, а также доставить в ЕС истребители-невидимки F-35 с ядерным потенциалом.

20 апреля ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк. Это был первый пуск в программе государственных испытаний.

У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам. Она способна нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат" может поражать цели на значительном расстоянии, используя различные траектории полета, а также успешно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, являющийся самым мощным в мире и обладающий максимальной дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.

В РВСН рассказали о характеристиках баллистической ракеты "Сармат"

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