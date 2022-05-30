В Великобритании заявили о беззащитности перед ядерным арсеналом РФ

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российское "супероружие" находится в пределах возможного удара по Великобритании, заявил британский аналитик Алекс Лорд.
"Эти ракеты запускаются с самолетов МиГ-31К, особенно важно, что некоторое число из них находилось в Калининградской области перед 24 февраля", – приводит его слова газета Daily Express.
В свою очередь, эксперт по международным отношениям из Лестерского университета Эндрю Футтер добавил, что у Лондона нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе комплекса "Кинжал". По мнению профессора, отсутствие оборонительных вооружений может сделать страну уязвимой в случае возможного удара.
Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев рассказал, что российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" не имеет аналогов в мире. Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета способна летать через Северный и Южный полюса. За счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться.
До этого американский журнал Military Watch Magazine опубликовал статью, в которой говорилось, что российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель по маневренности и выносливости. В публикации отмечалось, что модификация СМ2 вдвое или больше опережает западные самолеты по дальности поражения целей ракетами класса "воздух – воздух" в 400 километров.
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