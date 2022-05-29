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Безопасность

06:27

У комплекса "Сармат" нет аналогов в мире – командующий РВСН

безопасность

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" в настоящее время не имеет аналогов в мире, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

"Сегодня нужно говорить о комплексе "Сармат" как об уникальном комплексе. <...> и в дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация – только в наших руках. Для того чтобы он был на страже рубежей нашей Родины", – сказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Ранее Каракаев рассказал, что новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна летать через Северный и Южный полюс. По его словам, за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться.

Кроме того, имеются возможности и других траекторий – с точки зрения возможности вывода в космическое пространство. Также он выразил сомнение в вероятности создания средств для перехвата ракеты в ближайшее десятилетие.

20 апреля ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк. Это был первый пуск в программе государственных испытаний. Учебные боевые блоки прибыли на полигон Кура на Камчатке.

МБР "Сармат" – разработка Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, специализирущегося на создании МБР морского базирования. Эксперты считают, что МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.

В РВСН рассказали о характеристиках баллистической ракеты "Сармат"

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