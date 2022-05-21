Испытания ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год – Рогозин

11:45
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Хотя мы уже планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года", – сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
20 апреля ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк. Это был первый пуск в программе государственных испытаний. Учебные боевые блоки прибыли на полигон Кура на Камчатке.
МБР "Сармат" – разработка Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, специализирущегося на создании МБР морского базирования. Эксперты считают, что МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам. Она способна нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат" может поражать цели на значительном расстоянии, используя различные траектории полета, а также успешно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
Новый носитель, являющийся самым мощным в мире и обладающим максимальной дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.
Межконтинентальную ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк
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