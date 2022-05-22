В РВСН рассказали о способности ракеты "Сармат" летать через Северный и Южный полюс

Фото: Минобороны РФ

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна летать через Северный и Южный полюс. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения России (РВСН) Сергей Каракаев в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда".

По его словам, за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться. Кроме того, имеются возможности и других траекторий – с точки зрения возможности вывода в космическое пространство.

Также Каракаев выразил сомнение в вероятности создания средств для перехвата ракеты в ближайшее десятилетие.

20 апреля ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк. Это был первый пуск в программе государственных испытаний. Учебные боевые блоки прибыли на полигон Кура на Камчатке.

МБР "Сармат" – разработка Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, специализирущегося на создании МБР морского базирования. Эксперты считают, что МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.

У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам. Она способна нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат" может поражать цели на значительном расстоянии, используя различные траектории полета, а также успешно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Новый носитель, являющийся самым мощным в мире и обладающим максимальной дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.