Россия будет совершенствовать боеготовность ядерной триады – Путин

Фото: kremlin.ru

Россия будет поддерживать и развивать боеготовность своей ядерной триады, поскольку она является гарантией безопасности и суверенитета государства, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", – сказал президент на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

По словам Путина, в 2022 году доля современных образцов вооружения в составе стратегических ядерных сил России превысила 91%. Он отметил, что в настоящее время продолжается процесс перевооружения Ракетных войск стратегического назначения на гиперзвуковые комплексы "Авангард".

"В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов", – пояснил Путин.

Кроме того, в начале января 2023 года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон".

Ранее Путин назвал возможность защиты страны с помощью ядерного оружия фактором сдерживания. Он пояснил, что, после того как российская система предупреждения о ракетном нападении получает сигнал, в небе оказываются сотни снарядов. В таком случае, по словам Путина, от противника ничего не остается.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!