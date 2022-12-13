Путин заявил, что РФ не позволит очернить героев

Фото: kremlin.ru

Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые сражаются за родину. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении в честь 75-летия Российского общества "Знание".

Президент выразил надежду, что вклад общества "Знание" в национальное и суверенное развитие России будет лишь расти. Он указал, что речь также идет о защите правды предков, испытаний прошлого, героев РФ и всех, кто сражается за родину.

Глава государства отметил, что главным оружием против дезинформации будут твердые знания, правда и любовь к своей стране.

Путин назвал проекты организации "Лига знаний" и "Лига лекторов" перспективными. По его словам, в "Знании" более 9 тысяч лекторов, среди которых ученые и руководители ведущих компаний, артисты и спортсмены.

"Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России, где уже открыты представительства общества "Знание": в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях", – уточнил российский лидер.

Путин добавил, что Россия должна идти вперед и решать задачи нового времени, опираясь на лучшие отечественные традиции. По его словам, российские ученые и весь народ своим трудом и интеллектом добились прорывных достижений во многих областях после Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться, должны идти вперед, стремиться к новым горизонтам <...> вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний", – сказал глава государства.

В заключение он поздравил всех членов общества "Знание" с его 75-летием и пожелал им успехов в работе.

Ранее Путин поручил правительству принять меры по популяризации героев истории и фольклора. По его словам, сделать это можно через использование их изображений при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции.



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