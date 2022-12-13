Путин поручил популяризировать героев российской истории и фольклора через сувениры

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству принять меры по популяризации героев истории и фольклора. Об этом говорится на сайте Кремля.

Документом Путин поручил принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, в том числе через использование их изображений при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции.

Ответственным за исполнение указа президента назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения – 15 мая будущего года.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказывал, что учебники истории для российских школ будут содержать раздел, посвященный СВО на Украине.

В июне стало известно, что геополитический кризис 2022 года и специальная военная операция могут войти в курс истории для учеников 10–11-х классов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!