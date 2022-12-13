11:00Общество
Путин поручил популяризировать героев российской истории и фольклора через сувениры
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил правительству принять меры по популяризации героев истории и фольклора. Об этом говорится на сайте Кремля.
Документом Путин поручил принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, в том числе через использование их изображений при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции.
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