Медведев заявил о необходимости открыть музей, посвященный героям спецоперации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В России необходимо открыть музей, посвященный героям военной спецоперации на Украине, после ее завершения, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

"По окончании специальной военной операции нужно будет сделать большой музей, посвященный героям спецоперации, включая, естественно, и жителей обычных, гражданских героев. Со всеми атрибутами военной культуры – и положительными, и отрицательными", – сказал он.

Медведев подчеркнул, что история спецоперации должна быть представлена объективно и в полной мере.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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