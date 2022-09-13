Задания по СВО появятся в ЕГЭ по истории после изменений в учебниках – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в Едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что после внесения изменений в федеральный государственный образовательный стандарт требуется внесение таких же изменений в рабочие программы и учебники по истории. Когда это будет сделано, решает Минпросвещения РФ.

Ранее глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков рассказал, что в новом учебном году в 1-х и 5-х классах общеобразовательных учреждений РФ перешли на обновленный ФГОС. Обновление ФГОС заключается в создании конкретного перечня требований к качеству и количеству изученной ребенком информации на каждом уроке или по разным темам.

До этого в ЦБ заявили, что ученикам с 1-го по 9-й класс в российских школах будут преподавать основы финансовой грамотности. Предмет введут в один ряд со стандартными дисциплинами. Согласно заявлению ЦБ, подобные занятия помогут детям стать более самостоятельными и подготовиться ко взрослой жизни.

Кроме того, учащиеся 10-11 классов российских школ будут изучать на истории специальную военную операцию на Украине.