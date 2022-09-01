Психолог призвала родителей не делать уроки вместо ребенка

09:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Детский психолог Светлана Котова рекомендовала родителям перестать делать уроки вместо ребенка. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт объяснила, что ребенок не сможет стать самостоятельным, если будет знать, что за него все могут сделать мама и папа.
"Даже первокласснику родители помогают только тогда, когда видят, что помощь нужна и ребенок эту помощь запрашивает. В этом и есть суть воспитания, чтобы не делать за ребенка, а делать вместе с ним, а потом он выполняет один", – сказала она.
Котова подчеркнула, что постоянная помощь родителей не дает ребенку обрести навыки саморегуляции и преодоления трудностей.
Ранее член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, как подготовить ребенка к началу нового учебного года. Врач посоветовала постепенно ввести ранние пробуждения, физическую активность и краткосрочные занятия по школьной программе.
По ее словам, в первые недели сентября не рекомендуется вводить дополнительные занятия. В качестве перекуса в школу ребенок может взять фрукты (бананы, яблоки, груши), бутерброды с мясом, рыбой или курицей или орехи, сказала врач. Особое внимание она посоветовала уделить здоровью ребенка, чтобы избежать разных заболеваний во время учебного года.
Ученики не смогут пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября
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