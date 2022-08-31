Психолог посоветовала первоклассникам написать себе письмо в будущее

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Клинический психолог, доцент кафедры "Возрастная психология имени профессора Обуховой" Юлия Кочетова посоветовала первоклассникам 1 сентября написать себе письмо в будущее. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Эксперт отметила, что родители могут помочь в этом своему ребенку.
"Устройте семейный праздник. Чтобы он состоялся, стоит заранее продумать план. В конце дня можно вместе с ребенком написать письмо с мечтами и целями на этот учебный год. Сочинить послание самому себе. Более того, придумать награду за большинство выполненных пунктов и оценить полученное в конце учебного года", – рекомендовала она.
Кочетова отметила важность самой подготовки к празднику. Родителям нужно заранее решить, какой наряд подойдет первокласснику в этот день. Вместе с ребенком можно собрать портфель в школу и выбрать букет для учителя.
Преподаватель кафедры "Возрастная психология имени профессора Обуховой" Мария Климакова посоветовала родителям подготовить для первоклассника подарок или устроить фотосессию.
"Определитесь с целью подарка. Он должен приносить пользу, удивить или создать просто приятные впечатления. Это могут быть смартфон, умные часы, настольные игры, набор для конструирования или рисования", – добавила она.
Ранее член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, как подготовить ребенка к началу нового учебного года. Врач посоветовала постепенно ввести ранние пробуждения, физическую активность и краткосрочные занятия по школьной программе.
По ее словам, в первые недели сентября не рекомендуется вводить дополнительные занятия. В качестве перекуса в школу ребенок может взять фрукты (бананы, яблоки, груши), бутерброды с мясом, рыбой или курицей или орехи, сказала врач. Особое внимание она посоветовала уделить здоровью ребенка, чтобы избежать разных заболеваний во время учебного года.
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