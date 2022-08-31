Врач рассказала, какой перекус подойдет школьнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала родителям, какой перекус подготовить для школьника. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Самый безопасный перекус с точки зрения температурного режима – фрукты в сочетании с орехами. Они не портятся и выдерживают любое время. Можно аккуратно давать, чтобы ребенок вовремя съел, перекусы, в которых будет фрукт, а вместо орехов – кусочек сыра или небольшое количество творога", – рекомендовала она.

Эксперт предупредила, что творог без холодильника может быстро испортиться, поэтому перекус должен быть ранним. Дианова отметила, что можно также выбрать альтернативу, например, творожные маффины – они сохранятся дольше, чем творог в обычном виде.

"Фактически это запеканка с добавлением какой-нибудь полезной муки и, возможно, небольшого количества орехов. <...> К нему можно добавить яблоко или банан", – уточнила диетолог.

Дианова назвала это лучшим вариантом полезного перекуса, который благоприятно воздействует на желудок и функции желчного пузыря.

Врач предостерегла от углеводных перекусов. Она подчеркнула, что многие дети на сегодняшний день имеют проблемы с лишним весом, поэтому не стоит брать в школу, например, печенье. Для бутерброда лучше использовать не белый хлеб, добавила эксперт.

Ребенку также можно положить с собой напиток: чай с ромашкой или шиповником, воду, компот на сухофруктах.

Ранее член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, как подготовить ребенка к началу нового учебного года. Врач посоветовала постепенно ввести ранние пробуждения, физическую активность и краткосрочные занятия по школьной программе.

По ее словам, в первые недели сентября не рекомендуется вводить дополнительные занятия. В качестве перекуса в школу ребенок может взять фрукты (бананы, яблоки, груши), бутерброды с мясом, рыбой или курицей или орехи, сказала врач. Особое внимание она посоветовала уделить здоровью ребенка, чтобы избежать разных заболеваний во время учебного года.