Диетолог рассказала, чем лучше всего перекусить без вреда для здоровья

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Что лучше употреблять в качестве перекуса на работе в качестве альтернативы злаковым батончикам и снекам, рассказала газете "Известия" врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова.

Так, специалист рекомендовала в качестве перекуса бутерброд из цельнозернового хлеба с самостоятельно сваренным мясом или птицей, а также рыбой в сочетании с овощами.

Она пояснила, что такой прием пищи содержит и белок, и углеводы, и клетчатку. В свою очередь, используя в качестве перекуса фрукты и овощи, человек увеличивает количество в рационе клетчатки. По словам эксперта, в сутки нужно употреблять не менее 20 г клетчатки, что примерно соответствует 800 г свежих и термически обработанных овощей и фруктов.

Кроме того, в злаковых батончиках содержится много углеводов, так как они рассчитаны на спортсменов, поэтому употреблять их стоит с осторожностью.

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