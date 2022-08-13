Диетолог рассказала, чем лучше всего перекусить без вреда для здоровья

Фото: Москва 24/Syda_Productions
Что лучше употреблять в качестве перекуса на работе в качестве альтернативы злаковым батончикам и снекам, рассказала газете "Известия" врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова.
Так, специалист рекомендовала в качестве перекуса бутерброд из цельнозернового хлеба с самостоятельно сваренным мясом или птицей, а также рыбой в сочетании с овощами.
Она пояснила, что такой прием пищи содержит и белок, и углеводы, и клетчатку. В свою очередь, используя в качестве перекуса фрукты и овощи, человек увеличивает количество в рационе клетчатки. По словам эксперта, в сутки нужно употреблять не менее 20 г клетчатки, что примерно соответствует 800 г свежих и термически обработанных овощей и фруктов.
Кроме того, в злаковых батончиках содержится много углеводов, так как они рассчитаны на спортсменов, поэтому употреблять их стоит с осторожностью.
Ранее россиянам напомнили о способах снизить давление без лекарств. В частности, следует отказаться от курения и употребления алкоголя, а также нормализовать вес, если у человека имеются лишние килограммы. Кроме того, скорректировать режим отдыха и не забывать про физическую активность. Для этих целей хорошо подходят плавание или пешая ходьба.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: