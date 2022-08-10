Эндокринолог предупредила об опасности употребления гречки

Фото: depositphotos/elenathewise

Людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше воздержаться от употребления гречки из-за сложных углеводов в ее составе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Если у человека синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, избыточный бактериальный рост или недостаток ферментов поджелудочной железы, то организм может неадекватно воспринимать эту крупу", – объясняет специалист.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Последствия возможны разные – изжога, боль в области живота, метеоризм, урчание.

Кроме того, некоторым не стоит употреблять гречку с молоком, сахаром или другими добавками. "Если человек стремится нормализовать свой обмен веществ, уровень сахара в крови или сбросить вес, то лучше заменить сахар на фрукты, ягоды или сухофрукты", – отметила врач.

При этом если у человека нет проблем со здоровьем и присутствуют постоянные физические нагрузки, то употребление каши с молоком или сливочным маслом вполне допустимо, уточнила она. Диетолог напомнила, что гречку, также как и другие крупы, важно замачивать перед приготовлением.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог В зернышках есть защитный механизм – фитиновая кислота. Тонко настроенные кишечники из-за образа жизни не всегда могут адекватно воспринимать ее.

"После употребления такого продукта возможно урчание, вздутие, болевые ощущения в кишечнике. Поэтому существует общая рекомендация – замачивать крупы, то есть проводить ферментацию. После этого использовать крупу по своему усмотрению", – заключила Лазуренко.

Ранее россиянам рассказали о кашах, способных нанести вред организму. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, манка возглавляет их список, представляя собой высокоуглеводный и высокоглютеновый продукт. Также эксперт не рекомендует употреблять каши быстрого приготовления и белый рис.

