Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

05:54

Врач рассказал, как избежать эмоциональных реакций на голод

обществоеда

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Проголодавшийся человек может испытывать негативные эмоции, такие как злость, грусть, ощущение собственной слабости, так как в крови падает уровень определенных питательных веществ вроде глюкозы и жирных кислот. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Виктор Жиляев.

По словам специалиста, предотвратить нежелательные эмоции, возникающие из-за голода, поможет быстрое повышение уровня глюкозы в крови.

Врач отметил, что если съесть какую-нибудь сладость, то это приведет к подъему глюкозы в крови, но эффект будет непродолжительным - на полтора-два часа.

Специалист рекомендовал сделать свой повседневный рацион более сбалансированным по составу, чтобы избежать резких эмоциональных реакций на перерывы в еде.

Так, необходимо употреблять от пяти до шести порций клетчатки в день, пояснил Жиляев. В частности, клетчатку в большом количестве содержат овощи, фрукты, овес, бобовые.

Ранее американский врач-диетолог Джули Аптон рассказала о полезных свойствах бананов. В частности, в них содержится марганец, витамин C, 10% суточной нормы калия и 25% – витамина B. Также они, будучи достаточно сытными, не содержат никаких жиров. Также специалисты из Чикаго выяснили, что одного запаха бананов достаточно для того, чтобы снизить чувство голода.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать