Врач рассказал, как избежать эмоциональных реакций на голод

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Проголодавшийся человек может испытывать негативные эмоции, такие как злость, грусть, ощущение собственной слабости, так как в крови падает уровень определенных питательных веществ вроде глюкозы и жирных кислот. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Виктор Жиляев.

По словам специалиста, предотвратить нежелательные эмоции, возникающие из-за голода, поможет быстрое повышение уровня глюкозы в крови.

Врач отметил, что если съесть какую-нибудь сладость, то это приведет к подъему глюкозы в крови, но эффект будет непродолжительным - на полтора-два часа.

Специалист рекомендовал сделать свой повседневный рацион более сбалансированным по составу, чтобы избежать резких эмоциональных реакций на перерывы в еде.

Так, необходимо употреблять от пяти до шести порций клетчатки в день, пояснил Жиляев. В частности, клетчатку в большом количестве содержат овощи, фрукты, овес, бобовые.

Ранее американский врач-диетолог Джули Аптон рассказала о полезных свойствах бананов. В частности, в них содержится марганец, витамин C, 10% суточной нормы калия и 25% – витамина B. Также они, будучи достаточно сытными, не содержат никаких жиров. Также специалисты из Чикаго выяснили, что одного запаха бананов достаточно для того, чтобы снизить чувство голода.