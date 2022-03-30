Диетолог назвала четыре полезных свойства бананов

Фото: depositphotos/MSeN

Бананы полезны не только высоким содержанием различных веществ, но и запахом. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на американского врача-диетолога Джули Аптон.

Аптон перечислила четыре свойства этих плодов, которые считает самыми полезными для здоровья. Первое, на что она обратила внимание, – содержание полезных веществ. По ее словам, один средний по размеру банан может содержать в себе 110 килокалорий, 30 граммов углеводов и 3 грамма клетчатки.

Кроме того, бананы богаты витаминами. Речь идет о марганце, витамине C, 10% суточной нормы калия и 25% – витамина B. Также они, будучи достаточно сытными, не содержат никаких жиров.

Также специалисты из Чикаго выяснили, что одного запаха бананов достаточно для того, чтобы снизить чувство голода.

Ранее диетолог перечислил продукты, которые помогают легче засыпать. В их числе оказались и бананы, а также другие продукты, содержащие триптофан и углеводы, например говядина, свинина, тунец, соя, орехи, картофель и рис.