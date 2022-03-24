Диетологи назвали продукты, опасные для людей с высоким кровяным давлением

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Американские диетологи назвали продукты, представляющие опасность для людей, страдающих от высокого кровяного давления. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Так, по мнению диетолога Элеаны Кайданян, ухудшению самочувствия способствует чрезмерное употребление полуфабрикатов и готовой еды. Представляют опасность для людей, страдающих от повышенного давления, и частые походы в ресторан. Это связано с тем, что контролировать содержание натрия в ресторанных блюдах практически невозможно.

Эксперт признает, что это не повод отказываться от любимой еды. Однако заботящимся о здоровье людям стоит внимательно читать состав продуктов и смотреть на содержание натрия.

В свою очередь, диетолог Кейтлин Карр предложила сократить употребление алкоголя, поскольку он существенно снижает эффект лекарств от артериального давления.

Также специалист порекомендовала есть меньше жареной пищи. Такие блюда способствуют набору веса, а люди с избыточной массой тела в большей степени подвержены риску проблем с высоким артериальным давлением.

Однако диетологи подчеркнули, что отказываться от полезных жиров, содержащихся в орехах, рыбе и авокадо, не стоит.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиш посоветовала гражданам не хранить в холодильнике лук, картофель, а также бананы и авокадо. По ее словам, бананам и авокадо зачастую требуется дозревание. Поэтому их не рекомендуется хранить в холодильнике, иначе процесс поспевания может замедлиться. Из-за того, что уровень влажности в холодильнике чуть выше комнатной, специалист также не рекомендует хранить в нем лук и картофель.