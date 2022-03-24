Врач рассказала о неожиданном воздействии чеснока на кровь

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление чеснока помогает разжижать кровь и не дает размножаться бактерии Helicobacter pylori.

В первую очередь этот продукт обладает бактерицидными свойствами, поэтому его хорошо использовать для профилактики простудных заболеваний, чтобы "отпугивать" патогены, говорит специалист. Кроме того, в чесноке содержится витамин C и другие полезные вещества.





Елена Соломатина врач-диетолог Чеснок хорошо разжижает кровь. Там есть аллицин, то есть кроворазжижающее естественное средство. А как известно, густая кровь опасна образованием тромбов и, соответственно, повышением давления, и дальше инсульты, инфаркты.

Здоровому человеку диетолог рекомендует есть не больше одного зубчика чеснока в день. Тем же, кто имеет проблемы со здоровьем желудочно-кишечного тракта (колиты, гастриты, язвы), эксперт его не советует употреблять совсем. Дело в том, что в чесноке содержатся органические масла, способные разъедать слизистую, поясняет Соломатина.

При этом он может предотвратить возникновение язвенной болезни, поскольку мешает размножению бактерии Helicobacter pylori, говорит врач. Поэтому тем, у кого нет язвы, есть чеснок можно для профилактики, считает диетолог.

"Язва – это, как правило, Helicobacter pylori. Эта бактерия живет у большинства из нас. Слизистая защищает от нее, но как только появляются благоприятные условия для ее размножения, она начинает наносить свой ощутимый вред вплоть до возникновения язвы желудка", – говорит Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Поэтому, когда уже эрозии есть, конечно, чеснок будет раздражать и усугублять ситуацию. Но когда еще все нормально, чеснок не даст размножаться этому хеликобактеру. Поэтому его можно есть даже для профилактики язвенной болезни.

Ранее врач-диетолог Александр Андреев посоветовал гражданам с колитом, панкреатитом и язвенной болезнью свести к минимуму употребление лука, поскольку этот продукт способен вызвать расстройство желудка и изжогу. В больших количествах он также может повысить артериальное давление, что опасно для гипертоников, добавил специалист.