Диетолог назвал способы избавиться от неприятного запаха изо рта

Фото: depositphotos/SIphotography

Американский диетолог Эрик Берг рассказал, как избавиться от неприятного запаха изо рта. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, борьба с запахом обусловлена в первую очередь поиском причины явления. В частности, чеснок и лук могут вызывать неприятный аромат из-за наличия серы в составе. От него можно избавиться с помощью мяты и петрушки.

Кроме того, неприятный запах может быть связан с употреблением сладкой продукции. Сахар выступает едой для вредных бактерий, дрожжей и кандидов. Бороться с гнилостным запахом в этом случае можно только отказом от употребления продукта.

Проблема также может быть вызвана проблемами с пищеварительной системой вследствие низкой кислотности желудка. В таких ситуациях пища переваривается не полностью. Для устранения запаха можно принимать яблочный уксус, уточнил специалист.

Вздутие живота после употребления овощей с клетчаткой может быть обусловлено появлением вредных бактерий в тонком кишечнике. В этом случае можно наладить пищеварение карнивор-диетой.

Полость рта можно очистить от неприятного запаха за счет зеленого чая, а также зубной пасты с гвоздикой и кардамоном. От средств с фтором и ополаскивателей со спиртом доктор Берг посоветовал отказаться, поскольку они убивают как вредные, так и полезные бактерии.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал об опасности яблок, которые разрушают эмаль зубов. В данном фрукте содержится концентрированная органическая яблочная кислота.

