Стоматолог рассказала о последствиях для зубов после перенесенного COVID-19

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Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала Москве 24, что перенесенный COVID-19 может приводить к зубным болям и обострять проблемы с деснами.
Ранее президент Фонда ангиогенеза Уильям Ли рассказал, что коронавирус поражает не только легкие, но также нервные окончания и эндотелий, в результате чего страдают кровеносные сосуды в деснах.
Специалист призвала не затягивать поход к стоматологу и раз в полгода проходить профилактический осмотр. Она добавила, что за время пандемии люди стали реже обращаться за стоматологической помощью.
"С одной стороны, мы не можем принимать людей, болеющих в данный момент. С другой стороны, люди сами боятся заразиться, потому что у многих существует неправильное представление о том, что в стоматологии больше шансов подхватить COVID-19. Хотя на самом деле это не так, в стоматологии высокая степень стерильности", – заключила врач.
В свою очередь, директор Института стоматологии им. Е. В Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева рассказала Москве 24, что из-за COVID-19 обостряются уже имеющиеся хронические заболевания в полости рта.
Специалист отметила, что большинство пациентов, которые болеют COVID-19 в средней и тяжелой форме, получают в больших дозах кортикостероиды, антибиотики. В результате они часто страдают кандидозом, добавила директор института.
9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Еще один профессиональный праздник – Международный день зубного врача – ежегодно проходит 6 марта. Вся разница в том, что у стоматолога высшее медицинское образование, а у зубного врача – среднее.
Ранее стоматолог Ханна Кинселла рассказала, что чистка зубов сразу после приема пищи может привести к повреждениям защитной эмали. Она отметила, что многие чистят зубы сразу после еды, чтобы удалить остатки пищи, однако правильнее всего подождать хотя бы полчаса. Это особенно важно после употребления продуктов, содержащих кислоты.
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