Стоматолог рассказала, чем грозит отсутствие хотя бы одного зуба

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Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Екатерина Шаргородская рассказала Москве 24, что из-за отсутствия даже одного зуба нарушается вся зубочелюстная система.
"Отсутствие хотя бы одного зуба ведет к неправильному перевариванию пищи из-за того, что неправильно разжевывается пищевой комок. Из-за отсутствующего зуба у нас страдает и височно-нижнечелюстной сустав. Из-за этого могут появиться проблемы с ушами, например глухота, либо головные боли", – пояснила Шаргородская в интервью программе "Доктор 24".
Она подтвердила, что в теории проблемы с зубами могут отразиться на сердце и работе легких. Однако для этого должна быть очень запущенная ситуация, подчеркнула врач.
Чтобы исправить ситуацию, проводят операцию по репозиции диска, объясняет эксперт. "Нам нужно возвращать диск на место, здесь различные сосудисто-нервные пучки, которые достаточно часто повреждаются, и это приводит к парезу или параличу лица", – предупреждает Шаргородская.
Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что эмаль зубов разрушает регулярное употребление яблок. Эксперт объяснил: это происходит из-за содержания в плодах органической яблочной кислоты. Именно она растворяет эмаль. Антипенко добавил, что кислота также содержится в цитрусовых: мандаринах, апельсинах и лимонах. Поэтому этими фруктами тоже лучше не злоупотреблять.
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