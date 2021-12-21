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Москва 24

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Общество

08:30

Стоматолог рассказала, чем грозит отсутствие хотя бы одного зуба

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Екатерина Шаргородская рассказала Москве 24, что из-за отсутствия даже одного зуба нарушается вся зубочелюстная система.

"Отсутствие хотя бы одного зуба ведет к неправильному перевариванию пищи из-за того, что неправильно разжевывается пищевой комок. Из-за отсутствующего зуба у нас страдает и височно-нижнечелюстной сустав. Из-за этого могут появиться проблемы с ушами, например глухота, либо головные боли", – пояснила Шаргородская в интервью программе "Доктор 24".

Она подтвердила, что в теории проблемы с зубами могут отразиться на сердце и работе легких. Однако для этого должна быть очень запущенная ситуация, подчеркнула врач.

Когда неправильно работает сустав и неправильная функция челюстей, то сустав вместо того, чтобы двигаться по суставной впадине, выходит из нее. И когда он обратно возвращается, то смещает диск.
Екатерина Шаргородская
врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург

Чтобы исправить ситуацию, проводят операцию по репозиции диска, объясняет эксперт. "Нам нужно возвращать диск на место, здесь различные сосудисто-нервные пучки, которые достаточно часто повреждаются, и это приводит к парезу или параличу лица", – предупреждает Шаргородская.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что эмаль зубов разрушает регулярное употребление яблок. Эксперт объяснил: это происходит из-за содержания в плодах органической яблочной кислоты. Именно она растворяет эмаль. Антипенко добавил, что кислота также содержится в цитрусовых: мандаринах, апельсинах и лимонах. Поэтому этими фруктами тоже лучше не злоупотреблять.

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