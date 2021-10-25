Врач рассказал, кому вредно есть лук

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минимизировать употребление лука необходимо людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом. Об этом заявил врач-диетолог Александр Андреев порталу "Доктор Питер".
Специалист также отметил, что лук в большом количестве может вызвать проблемы с желудком.
"Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление", – отметил Андреев.
Ранее эксперты рассказали о полезных свойствах винограда. В частности, он улучшает работу кишечника, сердца, а также укрепляет кости и зубы. В винограде содержится ресвератрол, который борется с веществами, повреждающими клетки. Он предотвращает слипание крови, снижает уровень холестерина и подавляет воспаление в сосудах.
"Доктор 24": чеснок
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