Врач рассказал, кому вредно есть лук

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минимизировать употребление лука необходимо людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом. Об этом заявил врач-диетолог Александр Андреев порталу "Доктор Питер".

Специалист также отметил, что лук в большом количестве может вызвать проблемы с желудком.



"Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление", – отметил Андреев.

Ранее эксперты рассказали о полезных свойствах винограда. В частности, он улучшает работу кишечника, сердца, а также укрепляет кости и зубы. В винограде содержится ресвератрол, который борется с веществами, повреждающими клетки. Он предотвращает слипание крови, снижает уровень холестерина и подавляет воспаление в сосудах.

