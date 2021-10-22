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Общество

17:13

Диетологи развеяли популярные мифы о чесноке, имбире и меде

общество еда

Фото: depositphotos/teresaterra

Эксперты развеяли популярные мифы о продуктах, повышающих иммунитет. К ним относятся чеснок, имбирь и мед, сообщает газета "Известия".

Врач-диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич рассказала изданию, что чеснок действительно стимулирует иммунную систему, однако употреблять его нужно с осторожностью.

"Если нет проблем с желудком, с кишечником, нет дискомфорта от употребления чеснока, то его можно есть. Но в день это будет пара долек. А если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество много", – заявила врач.

О вреде частого употребления чеснока говорит и врач-диетолог Инна Заикина. По ее словам, особенно вредно его есть на голодный желудок.

"В большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни и желчнокаменной болезни", – добавила Заикина, пояснив, что такое ограничение связано со способностью чеснока стимулировать выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний.

В свою очередь, врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова отмечает, что не стоит рассматривать как панацею и надежное средство от простуды и имбирь.

Его употребление также противопоказано людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Для людей, не болеющих язвой или гастритом, чрезмерное употребление имбиря тоже не рекомендуется. По мнению врача-терапевта, диетолога, нутрициолога Марии Черняевой, оптимальная доза за один прием – не более 80–100 граммов.

Консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова и вовсе убеждена, что продукты, которые принято употреблять во время сезонных эпидемий и простуд, на самом деле не снижают риск заражения и не способны резко укрепить иммунитет.

"Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, который способен резко укрепить иммунитет", – предупреждает Провоторова.

Не спасут от сезонных заболеваний и цитрусовые. Медик отмечает, что, по данным ряда исследований, аскорбиновая кислота, в большом количестве содержащаяся в лимонах, грейпфрутах и апельсинах, не снижает риск заражения респираторными вирусными инфекциями.

Не является целительным средством и мед, полагает врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает эффект согревающий, тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем", – признает эксперт.

Диетолог отмечает, что по составу мед намного богаче сахара, но бактерецидного или вирусоцидного действия он не оказывает.

В период простуд Гинзбург порекомендовал воздержаться и от меда, и от сахара, отметив, что чрезмерное употребление меда может обострить такие заболевания, как панкреатит. Кроме того, нередко мед вызывает аллергию. И в этом случае его стоит немедленно исключить из рациона.

Маргарита Провоторова подчеркивает, что волшебного средства, которое может укрепить иммунитет, особенно в экстренном порядке, не существует. По-настоящему достичь устойчивости к вирусам помогает разнообразное и здоровое питание, включающее в себя достаточное количество белков из мясных и молочных продуктов, а также витаминов и микроэлементов.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина назвала сезонный продукт, который поможет похудеть. По ее словам, людям, которые следят за своим весом, нужно обратить внимание на тыкву, которую в середине осени можно найти в большинстве российских магазинов.

"Доктор 24": популярные осенние мифы

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