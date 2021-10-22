Диетолог назвала сезонный продукт для похудения

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Врач-диетолог Юлия Чехонина назвала сезонный продукт, который поможет похудеть.
По ее словам, людям, которые следят за своим весом, нужно обратить внимание на тыкву, которую в середине осени можно найти в большинстве российских магазинов.
"Если мы говорим о тех, кто контролирует массу тела, этот продукт должен быть в их рационе обязательно, потому что он низкокалорийный", – рассказала Чехонина в интервью радио Sputnik.
Она посоветовала добавлять этот овощ в мясные блюда, а также в кашу и выпечку.
Также диетолог отметила, что употребление тыквы благотворно сказывается на органах пищеварительной системы из-за большого содержания пищевых волокон.
"В ней высокое содержание каротиноидов, предшественников витамина А, около 30% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 граммах. Тыква богата кремнием, в ней практически 100% от суточной нормы потребления (этого элемента. – Прим. ред.) содержится в 100 граммах. Это элемент, который необходим для прочности наших костей, суставов, связок", – пояснила Чехонина.
Диетолог добавила, что при выборе тыквы нужно обратить внимание на кожуру. Она не должна быть повреждена.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что употребление плохо сочетаемых продуктов может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. В частности, многие люди чувствуют дискомфорт после поедания мяса с картошкой или макаронами. Кроме того, некоторым россиянам не следует есть много помидоров с огурцами.
"Городской стандарт": тыква
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