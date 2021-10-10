Фитнес-эксперт рассказал, кому нельзя садиться на диету по методу читмил

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, в чем состоит метод диеты читмил и насколько реально он помогает для снижения веса.



Желание сесть на диету возникает чуть ли не у каждого второго жителя мегаполиса. И это неудивительно, ведь лишний вес характерен для большинства представителей офисных работников, а с появлением удаленки количество таких людей существенно возросло.

В борьбе с избыточными килограммами они идут на разные приемы, в том числе диеты: с низким содержанием углеводов, питаются по часам, взвешивают порции еды на пищевых весах, отказываются от алкоголя, фастфуда и так далее – лишь бы похудеть. Те, кто хоть раз сидел на жестких диетах, знают как это тяжело не столько физически, сколько психологических. Именно для таких людей и был придуман прием читмил, или "запланированный срыв". Он позволяет контролировать диету в течение недели, понимая, что это даст хороший результат, а в конце недели – побаловать себя чем-то вредным и вкусным. Но так ли хорош этот метод, и стоит ли его пробовать на себе? Давайте разберемся.

Читмил – это способ наградить и одновременно порадовать себя за стойкость и терпение. Но если разобраться с точки зрения физиологии, то это еще и хороший методический ход, так как при длительном нахождении на жесткой диете организм все хуже и хуже сбрасывает вес. Это называется эффект плато, и эпизодический прием большого количества калорий должен деактивизировать его. То есть все просто: вы четко соблюдаете режим питания, раз в неделю балуете себя, но к какому результату все это приведет?



Наверное, лучшее качество, которое развивает данный вид диет, – это сила воли. Действительно, очень сложно, когда нужно шесть дней в неделю при таком количестве соблазнов отказываться вообще от всего вкусного. И возникает главный вопрос: а действительно ли это нужно? Так ли необходимо себя истязать запретами и ограничениями, получая сомнительный результат?

Во-первых, когда вы худеете только за счет снижения количества калорий, то действительно начинаете терять жировую массу тела. Но при таком низком количестве углеводов становитесь вялым и раздражительным, так как они нужны не только нашим мышцами для повседневной деятельности, но и для нормальной работы мозга.

Во-вторых, на таких диетах, помимо жировой ткани, вы теряете еще и мышечную, то есть уходит и полезный вес, что делает вас более слабым физически и менее выносливым. Более того, потеря мышц сильно сказывается и на эстетической составляющей. Когда вы худеете, особенно если у вас было с десяток лишних килограммов, очень важно сразу набирать мышечную массу – она поможет уменьшить проблемы с растяжками на коже, неизбежно возникающими при потере веса.

При правильно подобранных нагрузках вы в целом будете быстрее худеть, ведь мышцы – это органы, которые потребляют большое количество калорий, а также при регулярных занятиях ускоряют метаболизм и повышают общую работоспособность. Если ко всему этому добавить кардиотренировки, которые являются самым эффективным способом похудения, то на выходе вы получите не только потерю лишнего веса, но и эстетически красивую фигуру, а также укрепите мышечный корсет. Кроме того, благодаря "кардио" вы укрепите сердечно-сосудистую систему, снизите холестерин крови и в целом улучшите состояние здоровья.



Другими словами, если вы действительно хотите похудеть, но не по принципу "одно лечим – другое калечим", то вам лучше избегать любого вида радикальных подходов. Все, что связано с нашим телом, фигурой и здоровьем, – это регулярный и систематический труд. Сделав тренировки привычкой, вы можете себя баловать хоть каждый день, главное, так же без перегибов.

Возникает вполне логичный вопрос: а как же тогда питаться? Здесь мне нравится подход известного британского диетолога Барбары Кокс, которая рекомендует метод 20 на 80. То есть в день вы можете позволить себе 20% вредных продуктов и 80% – полезных. Главное, нужно понять, что вредные должны приходиться на первую половину дня или на его середину, но уж точно не перед сном. При наличии регулярных тренировок такая схема питания сработает просто идеально.

В случае с читмилом, к сожалению, чудес не бывает. Если вы садитесь на радикальную диету и откровенно страдаете от созданных для себя ограничений, начинаете регулярно пахать в зале и у вас постоянно "все болит", а в конце недели срываетесь на фастфуд и просто не успеваете восстанавливаться, то зачем все это? Лучше делайте все дозированно: для видимого эффекта достаточно от 3 до 5 тренировок в неделю – строго по часу. При этом питаться можно по методике 20 на 80. Дерзайте, и у вас все получится!